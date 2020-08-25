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Tuğamiral Gün Başkan Posbıyık'ı ziyaret etti

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Kdz.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a iade-i ziyarette bulundu.


Başkan Posbıyık, başkan yardımcıları ile birlikte Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün'ü belediye binası girişinde karşıladı. Başkan Posbıyık, Gün'e Kdz. Ereğli ve Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Halil Posbıyık, Tuğamiral Taner Gün'e Herkül heykeli takdim etti ve görevinde başarılar diledi.

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