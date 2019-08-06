Tuğamiral Yazıcıoğlu veda etti

Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret ederek vedada bulundu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Özden Yazıcıoğlu, Vali Erdoğan Bektaş'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Bektaş, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yazıcıoğlu'na görevi süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşantısında sağlık, huzur ve mutluluklar diledi.