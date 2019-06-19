Tuğçe'nin anısına okulun bahçesine hayrat yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki yıl önce Aplastik Anemi hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tuğçe Bayraklı anısına, okuluna Kaymakamlıkça çeşme yaptırıldı.

Tuğçe Bayraklı'nın okuduğu Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu bahçesine Çaycuma Kaymakamlığı tarafından yapılan çeşmenin açılışı gerçekleşti. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Tuğçe'nin annesi Neriman Bayraklı ve babası Nihat Bayraklı'ya plaket takdim etti. Kaymakam Keçeli konuşmasında, "Çaycuma'da güzel bir duyarlılık oluşturup Tuğçe için ilik kampanyası gerçekleştirilmişti. Ailede var gücü ile mücadele etti. Bize düşen kısım da o mücadeleyi etmekti. Onsan sonra elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Öğrencimizin ismini bir çeşme ile yaşatmış olduk. Arıtma sistemi ile öğrencilerimiz rahat bir şekilde çeşmeyi kullanabilecekler. Allah ailesine sabır versin. Bu isim burada olduğu sürece Tuğçe'nin manevi hatırası hep okulumuzda olmaya devam edecek" dedi.

Duygusal anların yaşandığı ortamda aile göz yaşlarına boğuldu. Kızlarının isimlerinin yaşayacağı hayratın buruk mutluluğunu yaşadılar.