TÜGVA'lı Gençler Belediye Başkan Adayı Uzun'la kahvaltıda buluştu

Bir kahvaltı salonunda gerçekleşen programa; Ak Parti Belediye Başkan Aday Celil Uzun, İlçe Başkanı Mustafa Yavuz , Alaplı TÜGVA Temsilcisi Gökhan Gülsoy ve TÜGVA yönetimi ile basın mensupları katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı Alaplı Şubesi tarafından 31 Mart seçimleri öncesi AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun onuruna bir kahvaltı programı düzenlendi.

Söz konusu programda ilk olarak söz alan Ak Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun , seçim öncesi böyle bir ortamda gençlerle bir araya gelmek ve gençlerin sorunlarını dinlemek onlarla sohbet ortamında bulunmak için beni çok sevindirdi" diye konuştu.

Uzun, "31 Mart seçim öncesi gençlerle sorunları dinlemek onların bizlere sorunlarını dinleyerek çalışmaları masaya yatıracağız. sizlere de biz projelerimizi tanıtacağız. Nerede eksiklik var, nerede yapılacak bir çalışma var, bunları konuşmak. Özellikle genç kardeşlerimizin fikirlerini öğrenmek ve dinlemek istiyoruz.bu gibi toplantıları sık sık beraber yapacağız.sizin fikirleriniz bizim için çok önemli.bunları da dinleyeceğiz.sizler bizim geleceğimizsiniz. Türkiye'nin geleceğisiniz. Sizler ülkemizin tarihine kültürüne sahip çıkan insanlar olacaksınız.inşallah bu yolda eğitim konusunda olsun hükumetimiz sizlerle birlikte olmaya çalışıyorlar.Belediye Başkanını kazandığımızı da diğer şehirlerimizde olduğu gibi ve diğer Belediye Başkanları yaptığı gibi sizlerle birlikte olacağız. İnşallah bunlar nedir, ihtiyaçlarınız nedir , bunların hepsini tespit etmeye çalışıyoruz.sizlerden fikir almaya çalışıyoruz.”şeklinde konuştu.

Alaplı Türkiye Gençlik Vakfı olarak Alaplı'da ilk defa gerçekleştirdiği kahvaltı son olamayacağı gibi ve bu gibi kahvaltılar zaman içerisinde düzenleyeceklerini ve bir çok etkinlikler düzenleme programları yapacaklarını söyleyen, Gülsoy, "Türkiye Gençlik vakfı , Türkiye'de 81 ilde ve neredeyse tüm ilçelerde sosyal kültürel, sportif eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bizde bu Vakfın bir parçası olarak Alaplı temsilcisiyiz.Üniversite kardeşlerim Anadolun değişik ilçelerinden değişik kültürlerinden ilçemize gelerek eğitimi alıyorlar.bizim sizden beklentilerimiz daha yüksek değişik sosyal kültürel eğitici faaliyetlerle hem Öğrenci hayatınızın daha sosyal geçmesi, hem Alaplı'mıza daha değer katmanız anlamında sizden beklentimiz var.sizlerle birlikte eğitim faaliyetlerimizi artıracağız inşallah" ifadelerini kullandı.