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Tüm İşçi Emeklileri Derneğinden taksitle kömür

Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklilere 6 ay taksitli kömür satışı işlemlerinin başladığını söyledi.


Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Her yıl emeklilere 6 ay taksitle verilen lavuarlanmış kömür yazımının başladığını ihtiyacı olan vatandaşların maaş bordrosu ile derneğe müracaat etmelerini istedi. Sarıoğlu yaptığı açıklamada “Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi olarak Zonguldak'ta ihtiyaca binaen emekli arkadaşlarımızın protokol gereği 6 taksit lavuarlanmış adrese teslim kömür yazımı en kısa zamanda başlayacaktır. 2 dönemdir firmam Suat Velioğlu, Velioğlu bu zamana kadar emeklilere verdiği yakımlık kömürde hiç bir kimse sıkıntı yaşamadı. Ben Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı olarak yakımlık kömürü ihtiyacı olan vatandaşlarımızın maaş bordrolarını getirerek başvurabilirler. Bir hafta içinde teklifleri alıp genel merkeze getirerek protokolü yapılarak ihtiyacı olan vatandaşlara kapılarına kadar kömürlerin teslim edilecek. Vatandaşlarımız maaş bordrusunu getirecek talepte bulunacak. Maaşının durumuna göre 2 ton, 3 ton neyse biz yazıyoruz. Bir taksit kesildikten sonra kömür adrese teslim edilecek. Kimsenin sağda solda dedikodu yapmasına gerek yok. Buradan emekli arkadaşlarıma duyuruyorum ihtiyaca binaen talebi olanlar derneğimize gelip başvurabilirler” şeklinde konuştu.

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