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Tünel inşaatından 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir çalan 3 şahıs yakalandı

Zonguldak’ta Mithatpaşa tünel inşaatından 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir çalan 3 şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Zonguldak'ta Mithatpaşa tünel inşaatından 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir çalan 3 şahıs ekipler tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Mithat Paşa tünel inşaatından 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir çalınması sonucu meydana gelen hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren D.D. (37), A.D.(32) ve E.G.(32) isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. İnşaattan çalınan 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir satıldığı hurdacılardan temin edilerek inşaat yetkililerine teslim edildi.

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