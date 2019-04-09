Turgut Reis Ortaokulu matematik yarışmasında 1. Oldu

Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde düzenlenen ve 56 ortaokulun katılığı ‘Zonguldak çözüyor' isimli matematik yarışmasında Kdz. Ereğli Turgut Reis Ortaokulu birinci oldu.

Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi'nde ‘Zonguldak çözüyor' adı altında matematik yarışması düzenlendi. Etkinliklere dayalı matematik öğreniminin ve bireysel başarının önemini vurgulamak, öğrencilere zamanı iyi kullanma becerisinin önemini kavratmak amacıyla düzenlenen yarışmaya Zonguldak genelinden 56 ortaokul katıldı. Yarışma sonunda Kdz. Ereğli Turgut Reis Ortaokulu 56 ortaokul arasından birinci olmayı başardı. Öğrencilere birincilik ödülleri verilirken Turgut Reis Ortaokulu Müdürü Atilla Bozkurt kendilerine bu gururu yaşatan öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi.