Ereğli Turizm Fakültesi'nde Turizm Haftası etkinliği dijital ortamda gerçekleştirildi.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 45.si düzenlenen Turizm Haftası Etkinlikleri bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını dekan Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel'in gerçekleştirdiği etkinlikte, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Dinç ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek konuşmacı olarak yer aldı.

Dünyada ve Türkiye'de değişen turizm trendleri ve ekoturizme artan talep ışığında Zonguldak potansiyelinin değerlendiren Dinç, ekoturizm pazarı için Zonguldak'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtirken, Özrek ise bölgenin sahip olduğu gastronomik unsurların bölgeye turizm talebinin artmasına ve Zonguldak'ın turizm kimliğinin pekiştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Fakülte öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği ve yaklaşık iki saat süren etkinlik, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu.