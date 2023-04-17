Turizm haftası törenle kutlandı

Zonguldak'ta Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde çelenk koyma töreni düzenlendi.

Valilik önündeki düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Süreyya Gülşen, Zonguldak'ın turizm değerleri bakımından zengin bir şehir olduğunu söyledi. Zonguldak özelinde ise 52 tesis olduğunu ve 3 bin 808 yatak kapasitesi olduğunu ifade eden Gülşen, 2022 yılı için 222 bin 348 yerli ve 13 bin 815 yabancı turist olmak üzere toplamda 236 bin 163 ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Süreyya Gülşen, şunları söyledi:

"Bacasız sanayi olarak adlandırılan ve 1980'lerden günümüze geliştirilen politikalarla sürdürülebilir olarak hayata geçirilen ‘Turizm' ekonomiye döviz kazandırıcı ve işsizliği azaltıcı etkisi ile ülkemizin ekonomik gelişmesi yanında, uluslararası düzeyde kültürel etkileşime de imkan sağlamaktadır. Kars'tan Edirne'ye her bir karış toprağı son derece kıymetli ve eşsiz güzellikleri ile adeta bir cennet izlenimi veren Türkiyemiz'de turizm sektörü 5 yıllık kalkınma planlarında devlet politikası olarak kendine yer bulmuş, bilhassa 1980'li yıllardan itibaren devlet teşvikleri ile ülkemize gelen turist sayısı ve yatak kapasitesinde ciddi artış sağlanarak, günümüzde stratejik bir sektör haline gelmeyi başarmıştır. Ülkemiz turizm sektörü olarak akdeniz destinasyonundaki diğer ülkelerle rekabet ederken, doğal, çevresel, tarihi ve kültürel mirası en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Bu sayede dünyadaki en önemli turizm ülkeleri arasına girmiş bulunmaktayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın bu başarısında Valiliklerimizin, sektör temsilcilerinin ve yerel yönetimlerin çok ciddi payı bulunmaktadır.

Yürütülen etkin politikalar sayesinde tesis ve turist sayımız son yılllar da büyük artış göstermiştir. Günümüzde Türkiye genelinde 20.720 tesis sayısı ve yaklaşık 2 milyon yatak kapasitene ulaşmıştır. Zonguldak özelinde ise 52 tesisimiz ve 3.808 yatak kapasitemizle, 2022 yılı için 222 bin 348 yerli ve 13 bin 815 yabancı turist olmak üzere toplamda 236 bin 163 kişi şehrimizi ziyaret etmiştir. Endüstriyel miras turizminde Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesine Zonguldak şehrimiz ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Fener Bölgesi, Varagel Tüneli, Üzülmez Kültür Vadisi, Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı ile Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi, Tios Antik Kenti, Kadıoğlu Mozaikleri, İnönü Mağarası öne çıkan kültür turizmi değerleri arasındadır. İlimizin turizm alanında güçlenerek hakettiği yeri alabilmesi için, turizmi destekleyen kamu yatırımlarının artması ile birlikte özel sektör girişimlerinin daha fazla İlimize teveccüh göstermesi gereklidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 Nisan tarihinde açılışını yapacağı filyos projesinin diğer sektörler gibi dışsal fayda olarak turizm yatırımlarını da canlandırması beklenmektedir. Bu ve benzeri yatırımların turizm sektörümüzün canlanmasına ve büyümesine katkı sağlayacağı umulmaktadır. Bu kapsamda ülke kalkınmasında ve tanıtımında önemli bir araç olan turizme gereken katkıları veren siz değerli devlet adamlarımıza, sektör temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşları ile değerli basınımıza Zonguldak İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak bir kez daha teşekkür ediyor; Turizm Haftamız” kutlu olsun diyorum"

Konuşmanın ardından tören sona erdi. Öte yandan Zonguldak'ta turizm haftası çerçevesinde güzel sanatlar galerisinde sergi açıldı. Sergiye, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Süreyya Gülşen ve davetliler katıldı. Serginin açılış kurdelesini Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Süreyya Gülşen kesti.

Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, sergiyi gezerek bilgiler aldı.