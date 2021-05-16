Turizmin gözdesi Harmankaya Kanyonu

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'nda ilk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kanyonun kent turizminin gözdesi olması bekleniyor.

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesi sınırları içerisinde olan ve 5 ila 34 metre yükseklikten oluşan toplam 10 şelalenin yer aldığı Harmankaya, 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Harmankaya Şelaleleri Tabiat Anıtı" ilan edildi. "Harmankaya Kanyonu Alternatif Turizm Odağı" projesi, Zonguldak Valiliğinin öncülüğünde Zonguldak Turizm Alt Yapı Birliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Özel İdare'nin katkılarıyla geçtiğimiz aylarda başladı. 2020 yılının kasım ayında ilk etap çalışmaları tamamlanan Harmankaya Şelaleleri'nde ikinci etap çalışmalarında sona gelindi. Projenin tamamlanmasıyla Harmankaya'nın kent vatandaşının yanı sıra, şehir dışından gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı haline gelmesi hedefleniyor. Kentin yoğun ve stresli yaşamından bunalan insanların rahat bir nefes almasını sağlayacak olan projeyle birlikte turizme de büyük ölçüde katkı sağlanacak. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki parkurda, başlangıç ve bitiş noktaları boyunca geçit platformları, asma köprü, kütük merdiven, korkuluk, yağmur sığınağı gibi aktiviteyi kolaylaştırıcı düzenlemeler yer alıyor. Kayın, gürgen, meşe ağaçları ve makilerin oluşturduğu ormanı ile Harmankaya ziyaretçilerini büyülüyor. Kum taşı, çakıl taşı ve kireç taşı ardalanmasından oluşan kanyondaki 94 milyon yaşındaki senomaniyen ve 113 milyon yaşındaki albiyen kayaçlarının yanı sıra, bölgeye özgü kestane, ıhlamur, kayın, gürgen gibi ağaçlar da ziyaretçilerini karşılıyor.

İsmail Haktan Yılmaz, Harmankaya'nın çok güzel bir tabiat alanı olacağını belirterek, “Harmankaya gerçekten doğa harikası. Ancak biraz daha bakım isteyen bir yer. Gerekli bakımların yapılmasının ardından burasını turizme kavuşturabileceğimizi düşünüyorum. Çok bakımsız değil aslında, gerekli çalışmalar başlamış ama coğrafi koşullar ve doğa olaylarından dolayı tahribat görüyor. İlerleyen günlerde buranın çok güzel bir tabiat alanı olacağına düşünüyorum” dedi.