Türk Cerrahi Derneği'nden ZBEÜ'ye kurum uzmanlık eğitimi yeterlik belgesi

Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na "Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi" verildi.

Türk Cerrahi Derneği, “Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde” yer alan Genel Cerrahi Ana Dalında eğitim, araştırma, hasta bakımı (korunma, tanı ve tedavi) ve halk sağlığı alanlarında çalışmalar yapmak üzere, Dernekler Kanuna uygun olarak kurulan Dernek, Genel Cerrahi Ana Uzmanlık dalı ve yan dallarındaki tüm ilerlemeleri takip etmek, meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini geliştirerek, ülke çapında bir yüksek cerrahi standart meydana getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'deki genel cerrahi eğitiminin standartlarını belirlemek ve daha iyi seviyelere yükseltmek amacıyla kurulan Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu, 18 Mart 2022 tarihinde yaptığı ziyaret, inceleme ve denetlemeler sonucunda Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın "Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi" alanında evrensel gereklilik ve ulusal standartlara uygunluğunu saptayarak uzmanlık eğitimi vermeye yeterli olduğunu tescilledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, elde edilen bu başarı sonrasında Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Güldeniz Karadeniz Çakmak'a, Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Cömert'e, Prof. Dr Fatma Ayça Gültekin'e, Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven'e ve Dr. Öğretim Üyesi Hakan Balbaloğlu'na ve bu sürece destek veren Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin'e, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı'ya, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu'na ve Doç. Dr. Ömercan Topaloğlu'na, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Ayoğlu'na, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Bahadır'a, Radyodiagnostik Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Alıcıoğlu'na ve Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Hocagil'e teşekkür etti.

Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde akredite olmanın önemini ve fakültenin diğer anabilim dallarının da mezuniyet sonrası programlarının akreditasyonunu hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Murat Can, bu süreçteki emeklerinden dolayı tüm öğretim üyelerini, Genel Cerrahi kliniğinin araştırma görevlilerini, hemşirelerini ve yardımcı sağlık personellerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca bu süreçte Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyon Başkanlığını yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal'a ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e de verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.