Türk Hava Yolları 12 Mayıs'ta Zonguldak Havaalanında

Bir süredir gündemde olan seferlere ilişkin THY'den açıklama geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapan THY, uçak müsaitliğine bağlı olarak Zonguldak seferlerine başlayacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, 'Ortaklığımız Yönetim Kurulu' nca, uçak müsaitliğine bağlı olarak Zonguldak Havalimanı'na tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir' denildi.

Türk Hava Yolları(THY) uçağı geçtiğimiz günlerde Zonguldak Havalimanı'na test inişi yapmış ve Genel Müdür Bilal Ekşi de bu uçuşu Twitter hesabından paylaşmıştı. Ekşi yaptığı paylaşımda, “11 Mayıs'ta Zonguldak seferlerimize başlıyoruz. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün sefer yapacağız. İlk sefer uçuşumuz 12 Mayıs'da hayırlı ve bereketli olsun” diyerek "Siyah akar Zonguldağın deresi. Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası?" diye paylaşımda bulundu.

Buna göre tek yönlü uçuşlar İstanbul'dan 99.00 TL, Zonguldak'tan 95.00 TL, gidiş-geliş uçuşları ise 189.00 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi. Uçuş saati İstanbul'dan 07:45-09:00, Zonguldak' dan ise 10:00-11:10 olacağı açıklandı.