Türk Hava Yolları uçuş saatlerinde değişikliğe gitti

Sabahın erken saatlerinde yapılan uçuş seferlerinde 'kuyruk rüzgarı' nedeniyle iniş yapamayan THY uçağı uçuş saatlerinde değişikliğe gitti. 2 Temmuz tarihinden itibaren;

İstanbul Havaalanı (IST) - Zonguldak Havaalanına (ONQ) kalkış sabah 09.50 olarak değişti. Zonguldak Havaalanından (ONQ) - İstanbul Havaalanına (IST) kalkış saati ise 12.00 olarak güncellendi. Servis saatlerindeki güncellemenin ise daha sonra yayınlanacağı açıklandı.