Türk Metal Başkan Demirtaş'ı kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan ve yönetimi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. 31 Mart Yerel Seçimlerin ardından seçimi kazanan Başkan Demirtaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Ercan, Başkan Demirtaş'ın çalışmaların her zaman arkasında olacağını belirtti. Başkan Ercan konuşmasında, “Ben ve ekibim bugün sizi ziyaret etmek istedik. 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından görevi devam ettirmenize de çok mutlu olduk. Çalışmalarınızın her zaman arkasındayız. Gülüç neyi hak ediyorsa sizle beraber çalışmaya da hazırız. Allah utandırmasın diyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise konuşmasında, “Bizler her zaman emekçinin yanındayız. Türk Metal Sendikası'nın gerek Erdemir gerekse Tat Metal de çalışan emekçi kardeşlerimiz için verdiği mücadele sırasında hep yanlarında olduk. Bundan sonrada Türk Metal Sendikası'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Ziyaretten dolayı Türk Metal Sendikası Kdz.Ereğli Şube Başkanımız Sayın Metin Ercan ve yönetim kurulu üyelerine Gülüç halkımız adına teşekkür ediyorum”

Ziyaret Başkan Ercan'ın Gökhan Demirtaş'a hediye vermesi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.