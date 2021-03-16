Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesinde görev değişikliği

Ereğli Şube Başkanlığına, Şube Sekreteri Yakup Yılmaz atandı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ve Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Turgay Kavak'ın görevlerinden istifa kararlarının Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu kararıyla; Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şube Başkanlığı görevine Yakup Yılmaz'ın atandığı aktarılan açıklamada, "Şube Sekreterliği görevine Hakan Eskibina, Şube Mali Sekreterliği görevine Ferdi Ergün, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliği görevine Çetin Altay, Şube Eğitim Sekreterliği görevine Birol Onay getirilmiştir. Görevlerini tamamlayan arkadaşlarımıza teşkilatımıza vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni hayatlarında mutluluk ve sağlık diliyoruz. Yeni görev alan arkadaşlarımızın görevlerini başarıyla yürüteceklerine yürekten inanıyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" denildi.