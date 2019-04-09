Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümünü kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi.

Kdz. Ereğli'de 8-14 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası dolayısıyla Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesin ardından başlanan törende İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu 10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümünü kutladıklarını hatırlattı. İlçe Emniyet Müdürü Kuyu konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bu şanlı üniformayı 174 yıldır üzerinde taşıyan değerli meslektaşlarımızın ardından gelmek bizler için en büyük gurur kaynağı. Eminim bütün personelimiz bu üniformayı gururla taşıyorlar, bundan sonraki gelecek personelimiz de gururla taşıyacaklar. Siz değerli meslektaşlarımızla bu üniformayı 17 yıldır taşımanın da haklı gururunu yaşıyorum. Sizin huzurunuzda mesleğimize hayatını vermiş bir şehit çocuğu olarak da aynı zamanda; tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize, emeklilerimize sağlık sıhhat diliyorum, uzun ömürler diliyorum. Gururla bu mesleği yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız gücü hiçbir baskı altında kalmadan bu zamana kadar devam ettirdik, bundan sonra da devam ettireceğimize inancım tamdır.”

Tören Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.