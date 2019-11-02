Türk Yapay Zeka Lideri Uslu, Kdz. Ereğli'de konferans verdi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamlığı ve Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde “Yapay Zeka ve Gelecekteki Teknolojiler” isimli konferans düzenlendi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Yapay Zeka ve Gelecekteki Teknolojiler'ini konu alan konferans gerçekleştirildi. Etkinlik, Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mini konseri başladı. IBM Türk Yapay Zeka Lideri Kıvanç Uslu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Uslu, katılımcıları yapay zeka, yapay zekanın durumu, gelecekteki teknoloji ve meslekler konusunda bilgilendirdi. Uslu'nun anlatımının ardından soru cevap kısmına geçilerek, öğretmen ve öğrenciler merak ettikleri soruları IBM Türk Yapay Zeka Lideri Kıvanç Uslu'ya yöneltmesiyle program sona erdi.

Verimli bir konferans gerçekleştirdiklerini belirten Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Aydoğan, IBM Türk Yapay Zeka Lideri Kıvanç Uslu'ya teşekkür etti. Aydoğan konuşmasında, “ Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu noktada da öğrencilerimizin ufkunun açılması için, çeşitli seminer ve eğitimler düzenliyoruz. Bugünde Kdz. Ereğli Kaymakamlığımız ile birlikte yapay zeka ve gelecekteki teknolojiler konferansı düzenledik. Bizim öğrencilerimizin ihtiyacı tam olarak budur. Devir teknoloji devri, bizde buna uyum sağlayabilmek ve öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla IBM Türk Yapay Zeka Liderimiz Kıvanç Uslu beyi davet ettik. Öğrencilerimiz bu seminere oldukça ilgi gösterdi, buda tabi bizi memnun etti. Kıvanç beye verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen etkinliğe Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bahattin Girgin, Reşat Atar, Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Aydoğan, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın ardından Uslu'ya plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.