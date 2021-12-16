İhlas Haber Ajansı

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Türkali-Göbü arasında heyelan paniği

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali ile Göbü köyü arasında kalan Sivrikaya mevki’inde dağdan kopan kaya ve yaşanan heyelan sonrası yol geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali ile Göbü köyü arasında kalan Sivrikaya mevki'inde dağdan kopan kaya ve yaşanan heyelan sonrası yol geçici süreyle trafiğe kapatıldı.


Hafta içinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan yoğun yağış sonrası heyelan tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Dağdan kopan büyük kaya parçasının yola düştüğü esnada araç geçmemesi yaşanabilecek kazaları önlerken bölgeye gelen jandarma ekipleri yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Yola düşen kaya iş makineleri yardımıyla kaldırıldı.

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