TÜRKAV üyeleri kahvaltıda buluştu

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(TÜRKAV)Zonguldak Şubesi tarafından öğretmen evinde, ‘Dayanışma' kahvaltısı yapıldı.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(TÜRKAV)Zonguldak Şubesi tarafından öğretmen evinde, ‘Dayanışma' kahvaltısı düzenlendi.

Kahvaltıya, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Derneği Vakfı(TÜRKAV)Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz,Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Topbaş, Hilal Ceylan, Erkan Yılmaz, Türk Enerji Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer ve Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslan, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Ülke Ocakları İl Başkanı Murat Taşkıran, Kamu Sen İl Temsilcisi Mithat Bağcı, Zonguldak Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Derneği Vakfı(TÜRKAV) Şube Başkanı İbrahim Açıkgöz ve üyeler katıldı.

Birlik beraberlik mesajlarının verildiği kahvaltı sonrasında Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(TÜRKAV) tarafından konferans verildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konferans başladı. Konferansta konuşan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Derneği Vakfı(TÜRKAV)Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, TÜRKAV'ın önemi vurgulayarak vakfın Zonguldak'ta da açılmasında da dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ardından Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Derneği Vakfı(TÜRKAV)Zonguldak Şube Başkanı İbrahim Açıkgöz ise TÜRKAV'ın amacının vatan millet sevgisi içerisinde devletin malını kedi malı gibi candan üstün tutan kadroların yetişmesi hedeflediklerini söyledi.

Kahvaltı programı toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.