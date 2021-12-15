“Türkçe Öğretmeni Olma Yolunda” konulu konferans gerçekleştirildi

Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri, öğretim üyeleri ve ülkemizin çeşitli yerlerinden akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Türkçe öğretmeni adaylarının nitelikli yetişmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Akkaya, adayların dikkat etmesi gereken hususlar, Türkçe öğretmeni olma yolunda geçilecek aşamalar, öğretmen olarak göreve başladıktan sonra mesleki gelişim için yapılabilecekleri örneklerle açıkladı.

Prof. Dr Akkaya: “Türkçe öğretmeni iyi bir dinleyici olmalı aynı zamanda öğrencilerine dinleme becerisini kazandırmalıdır. Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin yanı sıra görsel okuma becerisine de öğretmenlerimiz önem vermelidir. Bunu yanı sıra öğretmenlerimiz Türkçe öğretiminde dijital araçları kullanabilmelidir.” diyerek konuşmasını katılımcılarla etkileşim hâlinde tamamladı.

Program, katılımcıların soru ve görüşlerinin ardından sona erdi.