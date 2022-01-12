Türkiye Belediyeler Birliği'nden Alaplı'ya otobüs yardımı

Türkiye Belediyeler Birliği CHP kontenjanından Alaplı Belediyesi'ne kazandırılan vidanjör ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaplı Belediyesine hibe edilen yolcu otobüsü teslim alındı.

Türkiye Belediyeler Birliğinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından Alaplı Belediyesi'ne kazandırılan Kombine Kanal Açma Vidanjör aracı donanımlarının eklenmesinin ardından İlçeye hizmet vermeye başlarken İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaplı Belediyesine hibe edilen yolcu otobüsü ise Alaplı Belediyesine teslim alındı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, her iki aracında ilçeye hayırlı olmasını dilediğini belirterek, “Türkiye Belediyeler Birliği Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından Alaplı Belediyesi'ne kazandırılan Kombine Kanal Açma Vidanjör aracı yeni donanımlarının eklenmesinin ardından İlçemize hizmet vermeye başladı. Su ve kanalizasyon çalışmalarının daha kısa sürede ve aksamadan yapılabilmesi için aldığımız vidanjör, tıkanan tüm kanalları, kanalizasyonları açacak teknik donanıma sahiptir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize hibe edilen yolcu otobüsünü teslim aldık. Alaplı Belediye Spor Kulübümüz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak olan otobüs ile Kombine Kanal Açma Vidanjör aracı İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. İki aracın Belediyemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'a, CHP Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztünç'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, Belediyeler Birliği Üyelerimiz Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.