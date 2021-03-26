Türkiye birincisi Cemre Su, Başkan Tekin'i ziyaret etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Alaplı Kasımlı Ortaokulu öğrencisi Cemre Su Çilingir, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti.

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından suyun önemini ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılması amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen “Suyun Değeri” konulu kompozisyon yarışmasında “Elimdeki Su Tanesi” isimli eseriyle Türkiye birincisi olan Alaplı Kasımlı Ortaokulu öğrencisi Cemre Su Çilingir, beraberinde Okul Müdürü Bahattin Duman ve Türkçe Öğretmeni Demet Çoban ile birlikte Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti.

Türkiye birincisi olan Cemre Su Çilingir'i tebrik eden Başkan Tekin, “Kazandıkları bu büyük başarı ile bizleri gururlandıran başta Cemre Su Çilingir olmak üzere okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor canı gönülden kutluyorum.” dedi.

Türkiye şampiyonu Cemre Su Çilingir ile bir süre sohbet eden Başkan Tekin, üzerinde fındık motifli tabak ve saat hediye etti.

Cemre Su ise, kendilerini candan ve sıcak karşılayan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e teşekkür etti.