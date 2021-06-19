Türkiye birincisine hediyesi verildi

sınıf öğrencisi Ebrar Atakul, ‘Afet ve Etkileri' adı altında yapılan şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Afet Eğitim Yılı Kapsamında Kocaeli İlinde Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu tarafından 81 ilin katılımıyla, ‘Afetler ve Etkileri' adı altında şiir yarışması yapıldı. Yarışmada Alaplı İlçesi Merkez Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Ebrar Atakul Türkiye birincisi oldu. Atakulun birinci olması hem öğretmenlerinin hem de öğrencilerin göğsünü kabarttı.

Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü şefi Ayşegül Dindar ve Arama Teknisyeni Çoşkun Palabıyık, Türkiye birincisi Ebrar Atakul'u ve Türkçe öğretmeni Tuğba Yüksel'i ziyaret ederek acil durum çantası hediye ettiler.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de bu hediyenin, öğrencinin moral, motivasyon ve başarısına katkısı olduğuna işaret ederek, “AFAD kurumuna ve yetkililerine teşekkür ediyoruz. Alaplı'da eğitimin daha da güzel noktalara gelmesi için çalışıyoruz. Merkez Ortaokulumuz sürekli başarıları ile gündeme gelen bir okul. Başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Ziyaretin ardından Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü şefi Ayşegül Dindar ve Arama Teknisyeni Coşkun Palabıyık, Alaplı Merkez Ortaokul öğrencilere Afet Farkındalık eğitimi verdi.