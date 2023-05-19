Türkiye Büyükler Güreş Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Mustafa Dağıstanlı-Ahmet Ayık Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ta açılış seremonisi ile başladı. Şampiyona boyunca 10 sıklette 300 sporcu minderde mücadele verecek.

Mustafa Dağıstanlı ve Ahmet Ayık'ın adının verildiği Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda açılış seremonisi ile başladı. Şampiyonaya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Fatih Uysal ve Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selçuk Çebi, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve protokol üyeleri katıldı.

"100. yılımızı hep birlikte kutlayacağız"

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu şampiyonada konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, bu yıl federasyonun 100. yılını kutlayacaklarını ifade etti. Eroğlu, "Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı olarak 2023 yılında bir karar aldık. Dedik ki güreş kendi değerleriyle vardır. Bundan sonra da kendi değerleriyle bu kutlu yolculuğuna devam edecektir. Bunun için Türkiye şampiyonalarına aramızdan ayrılan bu memleketin, ülkemizin, onuru, gururu olan Avrupa, Dünya Olimpiyat şampiyonlarının isimlerini tekrar yaşatalım istedik. Ve bugüne kadar bütün şampiyonalarda eksiksiz uyguladık. Türk güreşi 100 yıllık kökü çok derinlerde ulu bir çınardır. Bu sene Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığının 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetle eş değer bir federasyonuz. Dolayısıyla 100. yılımız bizim için çok anlamlı. Bunu da ağustos ayında İstanbul'da yapacağımız U-17 yıldızlar dünya şampiyonasıyla taçlandıracağız. Bütün güreş ailemiz, bütün şampiyonlarımız bütün hocalarımız inşallah orada bizim misafirimiz olacak. 100. yılımızı hep birlikte kutlayacağız" dedi.

"Müsabakalarının ilimizde yapılıyor olması Zonguldak adına sevindirici bir durumdur"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da bu yıl Zonguldak halkına çeşitli branşlarda spor etkinliklerini izletme imkanının olduğunu ifade ederek vatandaşları şampiyonayı izlemeye davet etti. Vali Tutulmaz, "İlimiz adına yine güzel bir gün yaşıyoruz. Bu yıl sporun her türlüsünü hemşehrilerimize izletme imkanımız oldu. Bugün Güreş Federasyonu'nun en üst turnuvalarından birisi olan Büyükler Güreş müsabakalarının ilimizde yapılıyor olması Zonguldak adına sevindirici bir durumdur. Ülkemizin gerek Avrupa şampiyonu, gerek dünya şampiyonu değişik alanlarda ülkemizi temsil eden bayrağımızı dalgalandıran bizleri gururlandıran güreşçilerimizi yakından görme, onların müsabakalarını yakından takip edebilme imkanı olacaktır. Bu büyük bir imkandır. Hemşehrilerimizi özellikle şampiyona devam ettiği sürece burada olmalarını özellikle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Yıllardır madeniyle yer altıyla ülkemize hizmet etmiş şimdiden sonra da doğalgazıyla tekrar enerji kaynağı olan şehrimizde maddi gelirin yanında spor kültürünü yerleştirme açısından çok büyük çalışmalar yapmaktayız. Bundan sonra spor turizminin ilimizde gelişmesi için gayret gösteriyoruz. İnşallah bundan öncekilerde başarılı olduğumuz gibi bugün de Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nı hayırlısıyla kazasız belasız tamamlayarak organizasyonumuzu bitirmek ve bundan sonra yapılacak organizasyonlara ev sahipliği yapmak üzere sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine 100. yıl plaketleri Güreş Federasyonu Eroğlu tarafından takdim edildi. Ardından müsabakalar başladı. 10 sıklette 300 sporcunun katılacağı müsabakalarda güreşçiler rakiplerini minderin dışında bırakabilmek için mücadele verecek.