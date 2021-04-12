Türkiye finallerinde büyük başarı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni, TÜBİTAK' ın destekleri ile Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen 'Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın sonuçları açıklandı.

2020 yılında yapılan Akıl ve Zeka Oyunları yarışmasında Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil eden Çaycuma İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Akıl ve Zeka Oyunları Takımı 2021 yılında yapılan yarışmada büyük bir başarı gösterdi.

İl finallerinde ve bölge finallerinde dereceye girerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan İsmail HakkıTonguç İlkokulu Akıl ve Zeka Oyunları Takımı Türkiye'nin en iyi 100 okulunun yarıştığı Türkiye finalinde 11'nci sırayı elde ederek büyük bir başarıya imza attı. 21 Mart tarihinde yapılan Türkiye Finalinde okulun 4. Sınıf öğrencileri Selim İnam, Bera Yüzlü ve Nehir Asya Güney'den oluşan Akıl ve Zeka Oyunları Takımı 10 ana sorunun tamamını doğru cevaplayarak 115 bin 96 puan, 15 ek sorunun da 13'ünü doğru cevaplayarak 197 bin 79 puan alarak Karadeniz Bölgesi okulları arasında 1'nciliği, Türkiye'de 100 okul arasında 11'nci sırayı elde etti.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, başarı sergileyen okulu tebrik ederek "Okulumuzu, ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek bu büyük başarıyı elde eden öğrencilerimiz Selim İnam, Bera Yüzlü ve Nehir Asya Güney'i, bu başarının gerçekleşmesi için emek harcayan, destek olan ve katkı sağlayan takım sorumlumuz İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Rehber Öğretmeni Selçuk Arslan'ı, sınıf öğretmenleri Zeynep Akar ve Nimet Taşatar'ı, Okul Müdür Yardımcısı Şaban Aydın'ı ve Okul Müdürü Ersoy Salman'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.