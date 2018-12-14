Türkiye şampiyonları kupayı Başkan Uysal'a getirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Şampiyonu olan Oturarak Voleybol Takımı Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

7- 9 Aralık 2018 tarihleri arasında Adana'da düzenlenen TBESF Paravolley Türkiye Kupası müsabakalarında oynadığı, 4 karşılaşmayı da kazanarak Türkiye Şampiyonu olan Kdz. Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol Takımı, kulüp tarihinde ikinci kez kazanılan Türkiye Kupası ile birlikte Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette oyuncular ile bir süre sohbet eden Başkan Uysal, Türkiye Kupasının kazanılmasında emeği geçen teknik kadro ve oyuncuları yürekten kutladığını söyledi. Kdz. Ereğli Belediyespor şampiyonluğunda ev sahibi Adana'yı 3-0 mağlup ederek başlamış, ikinci maçında Karabük'ü 3-1, üçüncü maçında Alaplı Alges'i 3-0 mağlup ederek finale yükselmiş , finalde ise bir kez daha karşılaştığı ev sahibi Adana'yı 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandı. Şampiyonlukta Kdz. Ereğli Belediyespor'lu oyunculardan Onur Yıldırım En iyi Pasör, Tarkan Atik En iyi Blokcu , Mehmet Yılmaz ise en değerli oyuncu seçildi. Öte yandan Kdz. Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol Takımı gün içinde Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu da ziyaret etti.