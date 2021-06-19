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Türkiye Şampiyonu Arda'dan Kaymakam Coşgun'a ziyaret

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İşitme Engelliler Badminton Minikler Türkiye Şampiyonası yarışlarında şampiyon olan Arda Akdoğan, Kaymakam Muharrem Coşgun ’u ziyarette bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İşitme Engelliler Badminton Minikler Türkiye Şampiyonası yarışlarında şampiyon olan Arda Akdoğan, Kaymakam Muharrem Coşgun 'u ziyarette bulundu.


Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, Antrenör Fatih Akar, Toga Spor ikinci Başkanı Avukat Mustafa Verimbaş ve Türkiye Şampiyonu Arda Akdoğan'ı makamında kabul etti.


2-3 Haziran tarihlerinde Ankara Altındağ Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona da Türkiye İşitme Engelliler Badminton Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Arda Akdoğan'ın Türkiye şampiyonluğu konuşularak, Kaymakam Coşgun sporcuya başarılarından dolayı tebrik ederek hediyesini verdi.

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