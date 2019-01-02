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Türkiye Şampiyonu voleybolcular altınla ödüllendirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Kdz. Ereğli Belediye Meclisi 2019 yılı Ocak ayı toplantısının ilk oturumu Atatürk Kültür Merkezinde Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal toplantıda Kdz. Ereğli halkının yeni yılını kutladı. Meclis toplantısında 2019 yılı yerel seçim takvimine kadar görev yapacak denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Gizli oyla yapılan seçim sonucunda AK Parti grubundan Sezai Meriç, Turgay Aydın ve Hacı Murat Kırkpınar, CHP grubundan ise Kemal Özer ve Fikret Fota denetim komisyonuna seçildiler. Belediye Meclisi 2019 yılı Ocak ayı toplantısında, Kdz. Ereğli Belediyespor kulübüne ayn ve nakdi yardım yapılmasının da onaylandığı toplantıda, Türkiye Şampiyonu olan Kdz. Ereğli Belediyespor Amatör Spor Kulübü Bedensel Engelliler Kategorisi Oturarak Voleybol Takımı sporcuları cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Meclis gündemi gereğince, 2019 yılı Meclis çalışma takvimi her ayın ilk Çarşamba günü saat 10.00'da, meclis yıllık tatilinin ise Ağustos ayı olarak devam etmesi için karar alındı.


Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin Ocak ayı 2. oturumu yarın sabah aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

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