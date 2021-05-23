Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerle değerler köprüsünde buluştular

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Yukarıtaşçılı İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Özlem Cankurt rehberliğinde Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerle değerler köprüsünde buluştu.

Kurucularının Kayseri Hacı Ömer Ayten Tepecik İlkokulundan Yunus Emre Gevrek ve Van Şemsibey İlkokulundan Okan Erdem'in olduğu “Heybemdeki Değerlerim” eTwinning projesine ortak olan Özlem Cankurt ve öğrencileri; Mart ayından bu yana birçok farklı ilden öğretmen ve öğrencilerle çevrimiçi iletişim araçları kanalıyla buluşarak haftalık olarak planlanan eğlenceli ve eğitici etkinliklere imza attılar. Sorumluluk, saygı, yardımseverlik, dürüstlük, adalet ve vatanseverlik gibi milli, manevi ve kültürel değerleri kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında ortaklaşa çizgi film oluşturan, e-kitap ve şiirler yazan, arkadaşlarıyla çevrimiçi oyunlar oynayan öğrenciler ve öğretmenleri, adalet değeri ile ilgili bir de rap şarkısı yazıp bestelediler.

Projeyi değerlendiren Yukarıtaşçılı İlkokulu Okul Müdürü Mustafa Aydın, “Proje salgın döneminde öğrencilerimizin sosyalleşmesi adına bizim için bir fırsattı. Öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de birçok ilden öğrenci arkadaşlarıyla tanışarak sosyalleştiler. Tabi en önemlisi de eğlenirken toplumun yapıtaşı olan değerlerimizi tanıyıp özümseme fırsatı buldular. Bizler de öğrencilerimizden uzakta kaldığımız bu dönemde, salgının tüm olumsuzluklarına rağmen onların kişiliklerinin her yönüyle gelişmesine katkı sunma fırsatı yakaladık. Bu vesile ile projeye ortak olan öğretmenimiz Özlem Cankurt'a, öğrencilerimize ve bize destek veren velilerimize çok teşekkür ederim. Tabi projenin kurucuları ve diğer ortaklarının çalışmaları olmasa, böylesine güzel bir proje de ortaya çıkmazdı. Bu açıdan proje kurucuları olan Kayseri Hacı Ömer Ayten Tepecik İlkokulu öğretmenlerinden Yunus Emre Gevrek ve Van Şemsibey İlkokulu öğretmenlerinden Okan Erdem'e; proje ortaklarından Aksaray Latife Hanım Anaokulu öğretmenlerinden Anıl Bağdat, Afyon Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Fatma Kök, Ordu Konaklı Boeing İlkokulu öğretmenlerinden Yağmur Hatipoğlu, Kayseri Yemliha Piyade Uzman Çavuş Mürsel Gürlek öğretmenlerinden Mediha Aldemir, Gaziantep Şehit Adem Serin İlkokulu öğretmenlerinden Tuba Polat ve Çorum Fatih İlkokulu öğretmenlerinden Yasemin Güven Başer'e ve öğrencilerine de teşekkürü bir borç bilirim” dedi.