Türkiye'nin Milli Gururu TOGG Alaplı Sokaklarında

Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabası TOGG, Zonguldak'ın Alaplı ilçe sokaklarında vatandaşlarla buluştu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Alaplı'da görücüye çıktı. Alaplı'lı vatandaşların büyük heyecanla karşıladığı TOGG'un önünde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler ise adeta birbirleri ile yarıştı.

İhtişamıyla büyüleyen “Gemlik” renkli arabanın etrafını saran vatandaşlar, TOGG'u yakından inceleme fırsatı buldu.Alaplı'da büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabası TOGG'la toplumun her kesiminden vatandaş, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.TOGG'un direksiyonuna geçen vatandaşlar ise heyecanlı olduklarını dile getirdiler. Bazı vatandaşlar ise almak istediklerini ancak kendilerini çıkmadığını da dile getirdiler.