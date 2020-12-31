Türkoğlu, ”Yeni yılda fındık fiyatı artacak”

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu,” Üreticiler sakin olsun, fındık fiyatları 2021'de yeniden gerçek değerini görecek" dedi.

Fındık fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, yeni yılda Üreticinin fındık fiyatında beklentisi daha yukarılarda oluştuğu belirtilirken, köylerde tüccarlar üreticinin fındığını almak için adeta bir yarışa girdiğini söyledi. Arz yönünde dengenin bozulduğunu ifade eden Türkoğlu, üreticilerin emanete fındık bırakmamasının da fiyatları yükselten önemli bir etken olduğunu kaydetti.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, fındık fiyatlarının yeni yıl ile birlikte yükselişe geçeceğini belirterek, "Şu andaki göstergeler, fındık fiyatının yeni yıldan sonra çok iyi yerlerde oluşacağını gösteriyor" dedi.

"Fındık fiyatında beklenti 30 lira"

Alaplı Ziraat Odası Şeref Türkoğlu, Üreticinin fındığının bir kısmını borçlarını kapatmak için önceden sattığını belirterek kalan kısmını ise muhafaza ederek, piyasaya kontrollü indirdiğini söyledi. Alaplı bölgesinde üreticinin elinde şu an rekoltenin yarısı kadar fındık olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Çiftçiye her zaman ,ürünü piyasaya bir anda vermeyin, ihtiyaç oldukça pazara sunun diyoruz. Bu sayede fındık değerinde satılır” diye konuştu.

"Düşük rekolte fındık fiyatlarında beklentiyi artırdı"

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, "Önümüzdeki nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir" dedi. Geçtiğimiz yıllara göre fındıktaki rekolte ciddi manada düşük oldu. Geçtiğimiz yıl 700 bin ton civarında olan fındık, bu yıl 500 bin ton civarında gerçekleşti .Buna bağlı havaların sıcak gitmesiyle beraber, ceviz ile fındık ülkemizde ve dünya üretim yarı yarıya düştü. Dünya ihtiyacını karşılayacak ceviz ve fındığın olmadığı açıkça görünmektedir. Ancak son dönemlerde uluslararası piyasada Dolar ve Euro'nun artışı ile açıklanan 22 liralık fiyatın bugün Türk Lirası bazında 28 lira, 30 lira olması gerekli. 25 liraya çıkan fiyatlar son dönemlerde 22-23 liraya gerilemiş durumda. Dünyadaki fındığın yüzde 70'ini biz üretiyorsak, bizde bu sene 500 bin ton fındık varsa diğer ülkelerde ne kadar fındık var bunun hesabı iyi yapılmalıdır. Önümüzdeki Mart ve Nisan ayında fındık fiyatlarının yüksek fiyatlarda Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir" diye konuştu.