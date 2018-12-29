Türkoğlu'ndan fındık üreticilerine kireçleme uyarısı

Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, fındık bahçelerinde kireçleme ve kışlık gübreleme işlemleri ile ilgili bilgiler verdi. Karadeniz bölgesinde toprakların genellikle asit karakterli olmasından dolayı fındıkta en uygun kireçlemenin Aralık aylarında daha uygun olacağını belirten Türkoğlu, "Fındık bitkisi normal gelişmesini PH'ı 5,5- ile 6,5 arasında olan topraklarda sağlayabilmekte ve bol ürün verebilmektedir. Ancak fındık tarımı yapılan Karadeniz Bölgesi toprakları genellikle asit karakterlidir. Toprağın asit karakterde olması azot, fosfor ve potasyum gibi bazı elementlerin alınmasına engel olduğu gibi demir, alüminyum gibi bazı elementlerin de çözünebilirliğini artırdığından toksik etki yapmasına sebep olur. Fındık bahçelerinin, toprak analizleri sonucuna göre kirece ihtiyacı olup olmadığı ve ne kadar kireç verilmesi gerektiği konusunda tespit yapılacağını kaydeden Türkoğlu, "Toprak asitliği Ph uygun olan bahçelere kireçleme yapmak toprağın yapısını bozacağı gibi fındığın fazla kireçten zarar görmesine neden olur. Ayrıca kullanılacak kirecin cinsi, uygulama zamanına büyük etki yapmaktadır. Fındık için genelde Ekim, Kasım,Aralık ayları kireçleme için uygundur. Kireçleme işlemi 2-3 yılda bir toprak analizi yaptırılarak ihtiyaç olduğu takdirde tekrarlanmalıdır. Kireçleme fındık bahçelerinde ocakların dal iz düşümlerindeki 50 ile 60 santimetre genişliğinde halka şeklindeki banda muntazam olarak dağıtılarak, mümkün olduğu kadar toprak derinliğine çapalanır. Bu çapalama esnasında fındık çirpeklerinin kesilmemesi gerekir" diye konuştu.