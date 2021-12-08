Tutulmaz “Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinin açılışı yaptı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Kozlu ilçemizde Kocatepe İlkokulu ile Kozlu Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphanenin açılışını yaptı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Kozlu ilçemizde Kocatepe İlkokulu ile Kozlu Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğretmenlerle de bir araya gelen, sohbet eden Vali Tutulmaz, kendilerinden, kütüphanenin okul saatlerinde mutlaka açık tutulmasını ve çocuklarımıza Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını istedi.