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TYP 500 temizlik işçisi alımı süreci ertelendi

Zonguldak’ta İŞKUR İl Müdürlüğünce okullara alınması planlanan 500 temizlik işçisi başvurularının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Zonguldak'ta İŞKUR İl Müdürlüğünce okullara alınması planlanan 500 temizlik işçisi başvurularının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.


Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara toplum yararına çalışma programı kapsamında alınacak olan 500 temizlik işçisi alımı, okulların açılış tarihinin ertelenmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kurumdan daha önce 28 Ağustos 2020 günü itibariyle işbaşı yapılacağı duyurusunun ardından başvuru süreci başlamıştı. Ancak okulların açılmasının ileri tarihe ertelenmesi üzerine başvurular iptal edildi. İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu da "Toplum yararına program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara alınacak 500 temizlik işçisi ile ilgili süreci başlatmış olup 28 Ağustos 2020 tarihinde işbaşı yapacaklarını duyurmuştuk. Ancak okulların açılış tarihinin ertelenmesi nedeniyle Genel Müdürlük talimatları gereği TYP alımları ileriki bir tarihe ertelendi.


Başvuru yapmış olanların program başladığı tarihte yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

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