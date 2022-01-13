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Üç ayrı adrese jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nın Çaycuma ilçesinde yaptığı operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın Çaycuma ilçesinde yaptığı operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Beldesinde, bir şahsa ait üç ayrı adreste adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, 250 gr kubar esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahsı jandarma da alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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