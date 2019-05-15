Uçak bileti fiyatları düştü

Zonguldak Havalimanında uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları (THY), Atlas Global'ın gelmesi üzerine bilet fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.

12 Mayıs'ta uçuslara başlayan Türk Hava Yolları'nın ardından 15 Haziran'da uçuş seferlerine başlayacak olan Atlas Global firması İstanbul-Zonguldak seferlerinin bilet fiyatlarını 77 TL, Zonguldak-İstanbul bilet fiyatlarının ise 58 lira olduğu açıklandı. Atlas Global'ın hatta girecek olması Türk Hava Yolları'nın da fiyatlarını düşürdü. Türk Hava Yolları, bilet fiyatlarını 99 TL'den 89 TL'ye çekti.