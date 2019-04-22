Uçar, “GMİS ülkemizin çok önemli bir kuruluşudur”

Adalet ve Kalkınma Partisi( AK Parti) Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Merkez yeni Yönetim Kurulu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'i makamında ziyaret eden Uçar; “Genel Maden İşçilerimizin Mart ayında yapılan Genel Kurulundan sonra oluşan yeni yönetimini, Genel Başkanımız Hakan Yeşil başkanlığındaki Yönetim Kurulu arkadaşlarımızı kutlamak için geldik. Hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. En büyük kitle örgütlerinden biri olan Genel Maden iş sendikası sadece Zonguldak'ta değil tüm Türkiye'de önemli bir kuruluş olarak görülüyor. Biz de parlamento da zaman zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde bu tanıklık ediyoruz. Bu bağlamda Genel Maden İş'in önemini çok iyi biliyoruz. Onlarla çok yakın bir ilişki içerisinde bölgemizin ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) problemleri ile ilgili sürekli bir temas halindeyiz olmaya da devam edeceğiz. Kurumun ayakta kalması, üretimin artması, istihdamın artması için ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte bununla ilgili istişareler yaparak başaracağımıza inanıyorum. Yeni yönetimin hem Bölgemize, Zonguldak'ımıza ve TTK'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Uçar'ın ziyareti için teşekkür eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; “Vekilimize ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin dediği gibi TTK'nın sorunları, Zonguldak'ın sorunları ortak meselemiz. Bu sorunlarımızın aşılması için sayın vekilimize ve diğer vekillerimize çok büyük ihtiyacımız var. Bu süreci inşallah el birliği ile aşacağız. Sorunlarımızın çözülmesi için birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Uçar'ın GMİS ziyaretinde GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.