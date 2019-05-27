Uçurtma şenliği kültür ve sanat şenliğine dönüştü

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından her yıl düzenli olarak yapılan geleneksel uçurtma şenliğinin 15'incisi gerçekleşti. Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği, Çaycuma Belediyesi ve Perşembe Belediyesi işbirliğiyle Çaycuma Kapalı Pazar Yeri Oto Parkı'nda yapıldı.

Uçurtma şenliği yazar Gülsüm Cengiz ile imza ve söyleşi etkinliğinin yanı sıra drama ve oyun etkinliği, karikatür atölyesi ve satranç turnuvasıyla kültür ve sanat etkinliğine dönüştü.

Uçurtma Şenliğine, KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Saltuokova Belediye Başkanı Alim Genç, CHP Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Eğitim Sen Zonguldak, Devrek ve Gökçebey Yürütme Kurulu Üyeleri, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura, ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, TEMA Çaycuma Temsilcisi Seçkin Ünsal'ın da katıldı.

Şenliğe Çaycuma ilçe merkezi, belde ve köylerinin yanı sıra Zonguldak, Devrek, Gökçebey, Bartın ve Kastamonu'dan da katılım oldu. Toplamda 585'i kayıtlı yarışmacı olmak üzerinde 2 bine yakın kişi katıldı. Jüri üyeliklerini Nuray Kamit, Birnur Aksakal ve Şahin Zeybek'in yaptığı uçurtma şenliğinde en yükseğe çıkan uçurtma kategorisinde birinci Defne Şeren, ikinci Yakup Efe Özdoğan, üçüncü Egemen Egehan oldu. En özgün yapımlı uçurtma kategorisinde birinci İlke Kurtuluş, ikinci Deniz Şeren, üçüncü Zeynep Öykü Kapsuk oldu. Yardım almadan en iyi uçurtma uçuran en küçük yarışmacı kategorisinde ise birinci Nisa Öztürk, ikinci Asil Mert Yiğit, üçüncü Kumsal Deniz Akça oldu. Dereceye giren çocuklara madalya ve Gülsüm Cengiz'in imzalı kitabı verildi. Tüm katılımcı çocuklara ise anı madalyası, şapka ve dondurma dağıtıldı.

Şenlik alanında çocuk edebiyatı yazarlarından Gülsüm Cengiz çocuklara kitaplarını imzaladı, söyleşi yaptı. Drama lideri Fahri Bozbaş çocuklarla drama ve oyun etkinliği gerçekleştirdi. Karikatürist Fahri Eyican'ın kurduğu karikatür atölyesinde çocuklar karikatür çizimleri yaptı. Satranç hakemi Zeynel Bakıcı tarafından şenliğe katılanlarla satranç turnuvası yapıldı. TEMA Çaycuma Temsilciliği tarafından açılan standında çocuklara yönelik etkinliler yapıldı.

Şenliğe katılan KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar yaptığı konuşmada, şenliğin yapılmasına katkı sunan, emek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, “Çocuklarımızın güzel bir dünyada yaşamaları için bütün yurttaşlar olarak, öğretmen olarak, veliler olarak yan yana birlikte onların geleceğine güvenle bakabilecekleri bir dünya ve ülke oluşturmak için omuz omuza birlikte mücadele edeceğiz. Bu anlamda bu şenlik de bunun bir vesilesi ve aracıdır. Hep beraber çocuklarımızın güzel geleceği için mücadele edeceğiz” dedi.

Çaycuma'ya önceki yıllarda da geldiğini söyleyen yazar Gülsüm Cengiz, Çaycuma'da kitaba, okumaya yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, “Şenliği düzenleyen Eğitim Sen, Çaycuma ve Perşembe Belediyesine, çocuklarını bu güzel etkinliğe getiren anne ve babalara, destek veren kurum, kuruluşlara teşekkür ediyorum. Çocuklara uçurtma sevinci yaşatan şenliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün. Uçurtmalar gökyüzünde özgürce uçsun diyorum” dedi.

Uçurtma şenliği sonunda alan temizliği ile sona erdi.