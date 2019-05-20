Uçurtma Şenliğinin 15'inci 26 Mayıs Pazar Günü Yapılacak

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde her yıl düzenlenen uçurtma şenliği pazar günü çocuklarla buluşacak. Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği, Çaycuma Belediyesi ve Perşembe Belediyesi işbirliği ile düzenlenen uçurtma şenliğinin 15'incisi 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından her yıl düzenli olarak yapılan geleneksel uçurtma şenliğinin 15'incisi Çaycuma Nadır Deresi'nde yapılacak. Çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Gülsüm Cengiz'in çocuklarla söyleşi yapıp kitaplarını imzalayacağı uçurtma şenliğinde, en yükseğe çıkan uçurtma, en özgün yapımlı uçurtma ve yardım almadan en iyi uçurtma uçuran en küçük yarışmacı kategorilerinde yarışma yapılacak. Katılımcılar yarışmaya kendi yaptıkları uçurtmaların yanı sıra hazır uçurtmalarla da katılabilecekler.

Drama lideri Fahri Bozbaş ile şenlik alanında çocuklarla drama ve oyun etkinliği de gerçekleştirilecek.

Kategorilerde ilk üçe giren yarışmacılara madalya ve kitap verilecek. Tüm katılımcılara ise anı madalyası, dondurma ve şapka ücretsiz verilecek.