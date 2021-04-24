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Uçuruma yuvarlanan ineği itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde uçurumdan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde uçurumdan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu ineği düştün yerden kurtardı.


Olay, akşam saatlerinde Kozlu İlçesine bağlı Çamköy mevkiinde meydana geldi. Bir inek dengesini kaybederek uçurumdan aşağıya yuvarlandı. İneğin sahibi hayvanı düştüğü yerden kurtarmak için itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda uçuruma yuvarlanan inek düştüğü yerden kurtarıldı.

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