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Uğur Mumcu Zonguldak'ta anıldı

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26.

yıldönümünde Zonguldak'ta anıldı.


Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından Madenci Anıtı'nda düzenlenen anma programına katılanlar, Valilik binası önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Uğur Mumcu'nun fotoğrafının yer aldığı çelenk ile "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankart ile yürüyenler adına Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, şu açıklamayı yaptı:


"Bugün ölüm yıl dönümü nedeniyle buraya toplandığımız Uğur Mumcu, kalemini hep gerçeklerden yana kullanmış gerçek bir gazeteciydi. 30 yılı aşkın gazetecilik döneminde yazdığı ve her biri gündemi sarsan yüzlerce haberden hiçbiri tekzip bile edilmedi. Onun alçakça öldürülmesinin ardından 26 koca yıl geçti."

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