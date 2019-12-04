Ukrayna Ankara Büyükelçisi Zonguldak'ta

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrey Sıbiga, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Andrey Sıbiga, "Geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmıştır. Geçmiş yıllarla kıyaslayacak olursak son üç yılda yüzde 15 oranında bir artış kaydediyoruz. Buna rağmen hala gerçekleştirilmemiş potansiyelimiz var. Lojistik adımlarımız buna bir ivme kazandırabilir. Çünkü Ukrayna'nın sahip olmuş olduğu liman potansiyelini Zonguldak limanı ile birleştirebilirsek çok olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir” dedi.

Ziyarette ilk olarak konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bektaş, Ukrayna ile Türkiye arasında ilişkilere değinerek “Zonguldak ile Ukrayna iki denizin yakasındadır. Oldukça sıkı ilişkileri olan iki ülkeyiz. Biz hem Türkiye-Ukrayna arasında iyi ilişkiler olduğunu ve bu ilişkilerin giderek arttığını ve büyüdüğünü biliyoruz. Hem de Zonguldak'la liman şehri kodese arasında Zonguldak ili Sidekos arasında diğer liman şehirleri arasında daha önceye dayanan ciddi gidiş gelişlerin yük transferlerinin ekonomik faaliyetlerinin yürüdüğünü biliyoruz. Odessa limanı ile Zonguldak limanı arasında düzenli Ro -Ro seferleri devam ediyor. Bugün bile limanımızda Ukrayna Ro- Ro gemisinin bulunduğunu ve şu anda faal olduğunu biliyoruz. Sidecost'tan bir talep oldu eskiden orada oraya da bizim Ro-Ro seferlerimiz vardı. Eskiden yapılan Ro Ro seferleri durmuş yeniden canlandıra bilir miyiz diye bir talebimiz oldu gittik arkadaşlarımızla birlikte gördük. Bu bölgede bir inceleme yaptık. Çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bu çerçevede sizin ziyaretinizde çok iyi oldu. Umarız bu konuda gelişmeler olur” dedi.

Zonguldak'ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrey Sıbiga, “Ukrayna'nın büyükelçisi olarak ilinizde bulunmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bir ili ziyaret ederken genelde iyi veya çok iyi bir gündem ile gelme şansım oluyor. Gerçekten ilişki ve söz konusu stratejik ortama yakışan bir ilişkidir ve Ukrayna ile Türkiye arasında var olan stratejik ortaklık bunu tam anlamda karşılamaktadır. Gerçekten Türkiye ile Ukrayna arasında ülkesel sorun bulunmamaktadır. Aynı zamanda biz birbirimizi tamamlayıcı iki ülkeyiz ve bunun sayesinde ilişkilerimizi kazan, kazan formülüne göre inşa edebiliyoruz. Bugün gerçekten çok özel bir ilde bulunuyorum çünkü, burada iki ülkemizin ve halkımızın birbirlerine ne kadar yakın olduğunu iyi hissedebiliyoruz. Gerçekten belirtmiş olduğunuz gibi Karadeniz'in barış denizi olması yanı sıra birbirimizin birleştirilmesini istiyoruz. Çünkü Karadeniz üzerinde ticaret hacmimizi artırabiliriz. Bölgeler arası iş birliği ve stratejik ortaklığımız çok önemli bir parçasıdır. Geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslayacak olursak son üç yılda yüzde 15 oranında bir artış kaydediyoruz. Buna rağmen hala gerçekleştirilmemiş potansiyelimiz var. Lojistik adımlarımız buna bir ivme kazandırabilir. Çünkü Ukrayna'nın sahip olmuş olduğu liman potansiyelini Zonguldak limanı ile birleştirebilirsek çok olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu bağlamda feribot seferlerinin artırılması ve deniz taşımacılığını devam ettirilmesi çok önemli hususlardır. Aynı zamanda Ukrayna'da iken Shadovsk Limanından tekrar feribot seferlerinin başlatılması gerektiğini ifade etmiştiniz. Bunu duyduğuma çok sevindim özellikle konuyla alakalı görüşlerinizi almak istiyorum. Önümüzdeki sene söz konusu seferle ilgili, bunu başlatmak için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Bu konuda bizde elimizden geleni yapmaya hazırız. Özellikle önümüzdeki aylarda Kyiv'de hükümetler arası ekonomik komisyon toplanacak. Burada söz konusu konuları gündeme alabilirdi ve çok güzel çözüm olabilirdi. O yüzden söz konusu seferlerin önümüzdeki sene belirttiği gibi elimizden geleni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyarette BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz, TSO Başkanı Metin Demir de hazır bulundu.