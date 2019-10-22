Ulaşımdaki sorunlar masaya yatırıldı

Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ve teknik ekibi ile birlikte inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Çakır ve Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı çalışma gezisi kapsamında öncelikle ilçenin Elmatepe bölgesinde yapılacak üstgeçit için ön inceleme gerçekleştirdi. Bölge Müdürü Oğuzhan, yapılan inceleme sonunda, bölgede üst geçit için en uygun yerin belirlenmesi konusunda teknik ekibine talimat verdi.

İnceleme gezisi kapsamında Çakır, Oğuzhan ve Karayolları ekibi Kepez ve Ören bölgelerinde de incelemeler gerçekleştirdi. Kepez Muhtarı Baki Karaarslan ve bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, vatandaşlardan gelen, Ulaş Market bölgesine karayolundan giriş yapılması talebi doğrultusunda incelemeler gerçekleştirildi. Ören Mahallesinde ise iki noktada yaya ve araçların geçişi için vatandaşlardan gelen talepler değerlendirildi. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, taleplere ilişkin değerlendirmelerin yapılması talimatı verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Çakır ve Karayolları yetkilileri daha sonra Ereğli-Çaylıoğlu arasında yapımı devam eden yolda incelemeler gerçekleştirdi. Halen devam eden çalışmalar hakkında üstlenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalışma ziyareti çerçevesinde, Cemaller Köyü Muhtarlığı'nın, Ereğli Zonguldak Yolu'nda bulunan Şehitlik Kavşağı ile Cemaller Köyü girişi arasında bir yan yol yapılması suretiyle Cemaller Köyü'ne bölünmüş yoldan girişin kolaylaştırılması talebi de yerinde incelendi.

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde inceleme gezisi kapsamında ilçe genelinde vatandaşlar, muhtarlar ve çeşitli birimlerden gelen talepleri mercek altına aldıklarını söyledi. Çakır şunları kaydetti: "Vatandaşların ulaşım konusundaki taleplerini yakından takip ediyoruz. Karayolları Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuzhan ve ekibiyle birlikte vatandaşlarımızın taleplerine ilişkin yerinde incelemeler gerçekleştirdik. Bölge müdürümüz zamanını ayırarak talepleri tek tek yerinde inceledi. Yararlı bir çalışma oldu. Karayolları Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuzhan ve ekibine zamanlarını bize ayırdıkları ve çözüm noktasındaki destekleri için teşekkür ediyorum."