ultrArslan taraftar grubundan kök hücre kampanyasına destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Sakarya'da Lösemi tedavisi gören Tolga Eray için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına ultrArslan taraftar gurubu da destek verdi. Kampanyada 2 günde 156 ünite kan ve 131 adet kök hücre bağışı gerçekleşti.

Karasu Belediyesi'nde çalışan ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Tolga Eray'ın ihtiyacı olan iliğin bulunması için, Sakarya genelinde başlatılan kök hücre bağışı seferberliği çevre şehirlere de yayıldı. Son olarak Kdz. Ereğli'de, Atatürk Anıtı önünde Türk Kızılay'ı tarafından stant kuruldu. Salı günü başlayan ve bugün sona eren kampanyada 156 ünite kan, 131 adet kök hücre bağışında bulunuldu.

Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Tolga Eray için Kdz. Ereğli ilçesindeki ultrArslan taraftar grubu da destek verdi. Tolga Eray'a Kdz. Ereğli ilçesinden selam gönderip şifa dileyen ultrArslan taraftar grubu üyeleri “Kalplerimiz Tolga Eray için atıyor. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak tekrar aramıza döneceğine inanıyoruz” dedi.