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ultrAslan-Avrupa eski başkanının kız kardeş acısı

Avusturya’da yaşarken geçirdiği sağlık problemi sonrası geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden ultrAslan-Avrupa Eski Başkanı İlker Sezgin’in kız kardeşi Esra Erdem(29) memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Avusturya'da yaşarken geçirdiği sağlık problemi sonrası geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden ultrAslan-Avrupa Eski Başkanı İlker Sezgin'in kız kardeşi Esra Erdem(29) memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.


ultrAslan-Avrupa Eski Başkanı İlker Sezgin'in kız kardeşi Esra Erdem(29) Avusturya'da yaşadığı sağlık problemi sonrası geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybetti. Merhume Erdem için memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi Ortacı Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Vefat eden Esra Erdem alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.


Cenaze törenine ultrAslan-Avrupa Başkanı İbrahim Bayram, ultrAslan Kdz. Ereğli Taraftar Grubu temsilcileri, merhume Esra Erdem'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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