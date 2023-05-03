Zonguldak Merkez Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ve Ereğli 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Türkiye' yi ve Zonguldak' ı “Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması-TIMSS'in 2023 Nihai Uygulaması” nda temsil edecekler.

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA tarafından 4 yıllık periyotlar halinde gerçekleştirilen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması- TIMSS'in 2023 Nihai Uygulamasına katılacak olan iki okul 8. sınıflar düzeyinde 3 Mayıs'ta 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulunda, 5. Sınıflar düzeyinde ise 24-25 Mayıs ‘ta Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek.

Uygulama öncesi sürece dahil olan okulları İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Uygulamanın yapılacağı okullarda bilişim teknolojileri alt yapısı, fiziki alt yapı ve internet erişimi hakkında bilgi alarak gözlem ve incelemelerde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışması olan Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması- TIMSS ile ülkelerdeki söz konusu sınıflardaki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarını ölçmek, eğitim ve öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini, eğitim sisteminin etkinlik ve verimliliğini, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemek ve değerlendirmek amacıyla düzenleniyor.

Ülkemizde son yıllarda eğitime yapılan yatırımlarla eğitim öğretimin bütün süreçlerinde olduğu gibi akademik alanlarda da önemli mesafeler aldık. TIMSS 2019 araştırmasına katılan ülke sayısı TIMSS 2015 araştırmasına göre artmasına rağmen ülkemiz Türkiye, tüm alanlarda ülke sıralamasında daha üst sıralarda yer aldı. Bakanlığımızın eğitime yaptığı yatırımlarla eğitimde aldığımız mesafeler sayesinde TIMSS 2023 uygulaması sonuçları açıklandığında, ülkemizi daha üst sıralarda göreceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerle görüşme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, destekleriyle her zaman yanlarında olacağını söyleyerek “İlimizi ve ülkemizi temsil edeceksiniz sizlere güveniyoruz. Siz bizim gözbebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarı olarak görüyoruz. Ülkemizin geleceğine hizmet edecek potansiyelinizi ortaya çıkarmak ve ülkemiz, insanlık yararına kullanabilmeniz için sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bakanlığımız her geçen gün eğitimde yeni bir yatırımın, yeni bir atılımın müjdesini veriyor. Türkiye Yüzyılını inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz.”