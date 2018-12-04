Üniversite öğrencileri bağımlılık için farkındalık oluşturdu

Ereğli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı ikinci sınıf öğrencileri “Bağımlılık” temalı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Öğretim Görevlileri Bircan Topçu Yurdigül, Derya Erarslan ve Meva Apaydın'ın danışmanlığında gerçekleştirilen projede hazırlanan temalarla kumar, alkol, sosyal medya, pedofili, online alışveriş gibi birçok konuya farklı bakış açılarıyla değinilerek farkındalık oluşturuldu.

Projede “ Yaşamak Senin Elinde” adlı kısa filmde, kumar bağımlısı bir aile reisinin her şeyini kaybetmesi ve “Pedofili Hastalık Değil Bağımlılıktır” adlı kısa filmde pedofili bağımlısı birinin çocuk kaçırma sahnesi gösterilerek vatandaşlar bu konularda bilinçlendirmeye çalışıldı. Etkinlikte ayrıca “Güler Misin Ağlar Mısın?” adlı özgün baskı sergisinde insanların içinde bulunduğu bağımlılıklar dramatik bir biçimde ele alındı. “Sessiz Çığlık” adlı canlı heykel sergisinde de kumar, sigara, sosyal medya ve alkol bağımlılığı üzerine örnekler verildi. Sosyal sorumluluk proje kapsamında yapılan etkinlikte en fazla dikkati ise öğrencilerin bağımlılık ürünleriyle hazırladıkları tabut dikkat çekti. Etkinliği izleyen vatandaşlara öğrenciler tarafından kitap okumanın ve eğitim almanın faydaları olumlu örnek olarak gösterildi. Ereğli ilçesindeki bir AVM'de düzenlenen etkinliğe ilgi büyük olurken, projede yer alan öğrenciler vatandaşlara el ilanı dağıtıp bağımlılıkla ilgili bilgilendirmede bulundu.