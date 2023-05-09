Üniversite öğrencileri hedefleri 12'den vurdular

Devrekli üniversite öğrencileri uygulamalı silah eğitinde hedefleri 12'den vurdular.

Zonguldak BEÜ Devrek Meslek Yüksekokulu, Mülkiye koruma ve Güvenlik Mülkiye Programı öğrencilerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından uygulamalı silah ve atış eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 2019 yılında imzalanan protokol kapsamında başlatılan “ Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi “ projesi ile 2023 yılında öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlarken yapılan atışlarda öğrenciler hedefleri 12'den vurdular.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından verilen silah belgesi ve atış eğitiminden başarıyla geçen Devrek Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programında öğrenim gören 41 öğrenci ayrıca kuruma gitmeye gerek kalmadan “Silah Özel Güvenli Sertifikası” almaya hak kazandılar.