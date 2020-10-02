Üniversite öğrencilerinden Azerbaycan'a konvoylu destek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler Azerbaycan'a destek vermek amacıyla bayraklarla süsledikleri araçlarıyla konvoy yaptı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstermek ve Azerbaycan'a destek vermek amacıyla üniversiteli öğrenciler araçlarını Azerbaycan ve Türk Bayrağı'yla süsledi. Öğrenciler daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak caddede tur attı. Konvoya katılarak Azerbaycan'a destek vermek için Türk kardeşleriyle yan yana olan Şahpeleng Kerimov , “Azerbaycan'da olan savaşlardan dolayı bizde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Azerbaycan öğrencileri olarak Türk kardeşlerimizle yan yana bugün Azerbaycan'a destek olmak istiyoruz. Biz savaşmıyoruz. Kendi topraklarımızdan çıkmalarını istiyoruz. Onlar işgalcidir. Hem hukuki hem siyasi hem de tarihi açıdan Karabağ bizimdir” şeklinde konuştu.

Zonguldak'tan Azerbaycan'da savaşan askerleri desteklemek amacıyla konvoy yaptıklarını belirten Elnur Daşdemirov , “Askerlerimizi desteklemek amacıyla buradayız. Zonguldak'ta Azerbaycanlı öğrencileriz. Onları desteklemek amacıyla böyle bir yürüyüş yapıyoruz” dedi.