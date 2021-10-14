Üniversite öğrencilerine uyum programı yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu'na yeni başlayan öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı uyum programı yapıldı.

İki aşamada gerçekleştirilen programın birinci aşaması Alaplı MYO spor salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ilk konuşmayı Müdür Yardımcısı Murat Aslan yaptı. Aslan konuşmasında, üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere, BEÜ Alaplı Meslek Yüksekokulu'nu tercih ettikleri için teşekkür ederek sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı diledi.

Uyum toplantısına canlı bağlantıyla katılan Alaplı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oturak konuşmasında, “Sevgili öğrenciler, okulumuzu tercih ettiğiniz için öncelikle hepinizi tebrik ederim. Kazandığınız programların hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra etkinliğin ikinci aşaması bölüm başkanlıkları sorumluluğunda ilan edilen yerlerde (derslik, laboratuvar vb.) uyum programına devam edildi. Üniversitenin ve bölümlerin tanıtıldığı uyum programı öğrencilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Alaplı MYO tarafından uyum programı ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Alaplı MYO uluslararası standartlarda bilgi üretme ve yayma kapasitesini hızla geliştiren ülkesinin ve çevresinin sorunlarını çözmeye odaklı bir kurum haline gelmektedir. Genç nüfusumuzu küresel rekabette öne geçirmek için iş gücü piyasalarının isteklerine de dikkat edilen Meslek Yüksekokulu'muzda bu amaçla girişimcilik, sosyal sorumluluk projesi, kariyer planlama, gönüllülük çalışması, yaz stajı dersleri de okutulmaktadır. Ayrıca 10 programımızda 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık mevcut.”